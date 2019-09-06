Ривалдо ярко высказался о Фирмино

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Ривалдо ярко высказался о Фирмино

Известный экс-футболиста Ривалдо рассказал, что думает о футболисте "Ливерпуля" Роберто Фирмино, который недавно стал первым бразильским игроком, забившем 50 голов в АПЛ. Об этом сообщает Goal.

"Хочу поздравить Фирмиро с этим достижением. Он чувствует, когда нужно забивать, действует по уму, когда оказывается у ворот соперника.

Возможно, если бы я играл в составе "Манчестер Юнайтед" я бы тоже достиг подобного результата.

За 5 лет в "Барселоне" я забил 130 голов, но почему мне не удалось забить 50 голов в Англии?", - сказал Ривалдо.

"Ливерпуль" подписал бразильца в 2015 году. За время проведенное в клубе он провел 198 игр и забил 68 голов.

А еще: Фирмино вошел в историю АПЛ| http://soccernews.ru
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