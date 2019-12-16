Ривалдо заставил легенду "Реала" надеть футболку "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонаривалдомичел сальгадо

Ривалдо заставил легенду "Реала" надеть футболку "Барселоны"
Бывший защитник "Реала" Мичел Сальгадо был вынужден надеть футболку "Барселоны" из-за проигранного спора экс-нападающему каталонского клуба Ривалдо.

Футболисты поспорили, кто больше раз попадет в перекладину ударами с центра поля. Проигравшим оказался Сальгадо.

Сальгадо выступал за "Реал" с 1999 по 2009 годы. В составе королевского клуба он четырежды становился чемпионом Испании, а также дважды выиграл Лигу Чемпионов.

Ривалдо играл за "Барселону" с 1997 по 2002 года. С каталонцами он дважды выиграл чемпионат Испании.

Не пропустите: "Реал" предпримет расширенные меры безопасности перед матчем с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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