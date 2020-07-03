Ривалдо заявил, что Месси может присоединиться к Роналду в "Ювентусе"

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Ривалдо заявил, что Месси может присоединиться к Роналду в "Ювентусе"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо рассказал, где капитану каталонцев Лионелю Месси нужно выступать.

"Когда контракт Месси закончится, ему будет 34. Некоторые агенты уже думают о связке Месси - Роналду в "Ювентусе" и о том, как это повлияет", - цитирует Betfair Ривалдо.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть "сине-гранатовых" в 2021 года.

33-летний аргентинец - воспитанник "блауграны", за основную команду он сыграл 724 матча, забил 630 голов и сделал 273 ассиста.

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