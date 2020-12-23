Ривалдо заявил, что не отказался бы от перехода в "Реал"
Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо признался, что без проблем бы прешел в "Реал", будь у него такая возможность.
"Наш дуэт с Роналдо в "Реале" был бы убийственным для соперников. Это показали наши совместные игры за сборную Бразилии. Если бы к этому еще добавились тренировки в одном клубе, то взаимопонимание вышло бы на сумасшедший уровень.
Если бы "Реал" позвал меня, то я бы не отказал только потому, что играл за "Барселону". Но, стоит отметить, что у меня замечательные отношения с каталонцами.
Я понимаю, что подпись под контрактом с "королевским клубом" превратила бы меня в предателя в глазах фанатов, как Луиша Фигу. Но в итоге этого не произошло", — цитирует Ривалдо Betfair.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14