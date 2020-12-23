Ривалдо заявил, что не отказался бы от перехода в "Реал"

Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо признался, что без проблем бы прешел в "Реал", будь у него такая возможность.

"Наш дуэт с Роналдо в "Реале" был бы убийственным для соперников. Это показали наши совместные игры за сборную Бразилии. Если бы к этому еще добавились тренировки в одном клубе, то взаимопонимание вышло бы на сумасшедший уровень.

Если бы "Реал" позвал меня, то я бы не отказал только потому, что играл за "Барселону". Но, стоит отметить, что у меня замечательные отношения с каталонцами.