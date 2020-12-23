Ривалдо заявил, что не отказался бы от перехода в "Реал"

1 Теги ривалдореал мадридбарселонароналдо

Ривалдо заявил, что не отказался бы от перехода в "Реал"Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо признался, что без проблем бы прешел в "Реал", будь у него такая возможность.

"Наш дуэт с Роналдо в "Реале" был бы убийственным для соперников. Это показали наши совместные игры за сборную Бразилии. Если бы к этому еще добавились тренировки в одном клубе, то взаимопонимание вышло бы на сумасшедший уровень.

Если бы "Реал" позвал меня, то я бы не отказал только потому, что  играл за "Барселону". Но, стоит отметить, что у меня замечательные отношения с каталонцами. 

Я понимаю, что подпись под контрактом с "королевским клубом" превратила бы меня в предателя в глазах фанатов, как Луиша Фигу. Но в итоге этого не произошло", — цитирует Ривалдо Betfair.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

ДА ТАМ В барсе Все они продажные.С удовольствием играли бы за Реал,да не зовут.Не уровень королевского клуба!Вот и играют за черт-те-что ... Е-е-е-е-е-е-е О-хо-ох-ох-охо-хо-ох

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