"Ривер Плейт" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Дриусси

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"Ривер Плейт" не может договориться с "Зенитом" по трансферу ДриуссиФото: инстаграм Дриусси/Автор неизвестен

Как сообщает Balon latino со ссылкой на журналиста Сесара Луиса Мерло, "Ривер Плейт" пока не может договориться с "Зенитом" по трансферу нападающего Себастьяна Дриусси.

По информации источника, "Зенит", учитывая, что у игрока остался год контракта, рассматривает вариант с его продажей. "Ривер Плейт" же готов взять 25-летнего вингера в аренду.

По данным журналиста, сумма, которую затребует за футболиста "Зенит" (5 миллионов евро), является неподъемной для аргентинского футбола.

В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за "Зенит", в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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