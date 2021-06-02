"Ривер Плейт" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Дриусси

Фото: инстаграм Дриусси/Автор неизвестен

Как сообщает Balon latino со ссылкой на журналиста Сесара Луиса Мерло, "Ривер Плейт" пока не может договориться с "Зенитом" по трансферу нападающего Себастьяна Дриусси.

По информации источника, "Зенит", учитывая, что у игрока остался год контракта, рассматривает вариант с его продажей. "Ривер Плейт" же готов взять 25-летнего вингера в аренду.

По данным журналиста, сумма, которую затребует за футболиста "Зенит" (5 миллионов евро), является неподъемной для аргентинского футбола.

В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за "Зенит", в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Также не пропустите: Роберто Мартинес высказался о травме Де Брюйне. | http://soccernews.ru