"Ривер Плейт" не реализовал убойный момент в дерби с "Бока Хуниорс"
Футболисты "Ривер Плейта" упустили шикарный шанс вырвать победу над "Бока Хуниорс".
На 89-й минуте аргентинского Суперкласико игроки "миллионеров" в ходе атаки дважды могли забить, но не реализовали моменты.
В первом эпизоде атакующей команде просто не повезло, а добивание с острого угла нейтрализовал вратарь.
В итоге принципиальный матч завершился ничьей 1:1.
Не пропустите: Чудовищный фол из украинского футбола (видео). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гаттузо убил "своих"! "Милан" снова проигрывает ТОПу, "Наполи" возвращается в погоню за ЛЧ
-
Опубликована полная заявка сборной России на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022
-
"Реал" нашёл замену Модричу в "Лацио"
-
Стала известна заявка сборной России на молодёжный Евро-2021
-
Роналду может бесплатно покинуть "Ювентус"
Лента новостей
-
Червиченко высказался о допинговогом скандале с воспитанником "Спартака"
-
Черчесов потребовал убрать из своего интервью вопрос о поправках в конституцию. Журналист отказался
-
Месси вступил в конфликт с фанатами, которые снимали его на видео
-
Эден Азар снова испытывает проблемы со здоровьем
-
Появилось фото новой формы "Реала"
-
"Ривер Плейт" не реализовал убойный момент в дерби с "Бока Хуниорс"
-
Обухов отреагировал на обвинения в употреблении допинга в 2013 году
-
Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся переходе из "Зенита" в "Спартак"
-
Стали известны сроки восстановления Мхитаряна
-
Гаттузо убил "своих"! "Милан" снова проигрывает ТОПу, "Наполи" возвращается в погоню за ЛЧ
-
"Милан" начал переговоры о трансфере бразильского таланта
-
Опубликована полная заявка сборной России на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022
-
"Реал" нашёл замену Модричу в "Лацио"
-
"Барселона" нацелилась на полузащитника "Марселя"
-
РФС опубликовал заявление о допинг-скандале с участием российских футболистов
-
Marca подтвердила интерес "Вильярреала" к хавбеку "Локомотива"
-
Почеттино установил антирекорд ПСЖ в эпоху катарских владельцев
-
Стала известна заявка сборной России на молодёжный Евро-2021
-
1
Роналду провёл юбилейный матч в высших дивизионах
-
Агент Обухова отреагировал на информацию о скрытии положительной допинг-пробы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18