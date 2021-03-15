"Ривер Плейт" не реализовал убойный момент в дерби с "Бока Хуниорс"

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"Ривер Плейт" не реализовал убойный момент в дерби с "Бока Хуниорс"

Футболисты "Ривер Плейта" упустили шикарный шанс вырвать победу над "Бока Хуниорс".

На 89-й минуте аргентинского Суперкласико игроки "миллионеров" в ходе атаки дважды могли забить, но не реализовали моменты.

В первом эпизоде атакующей команде просто не повезло, а добивание с острого угла нейтрализовал вратарь.

В итоге принципиальный матч завершился ничьей 1:1.

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