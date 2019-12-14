"Ривер Плейт" - обладатель Кубка Аргентины
В ночь на субботу "Ривер Плейт" выиграл Кубок Аргентины, победив в финале турнира "Сентраль Кордобу" со счётом 3:0.
"Сентраль Кордоба" - "Ривер Плейт" - 0:3
Голы: 0:1 - Скокко, 31, 0:2 - Фернандес, 68, 0:3 - Альварес, 72.
"Миллионеры" стали обладателями Кубка Аргентины (регулярно проходит с 2011 года) в третий раз в истории и догнали по этому показателю "Бока Хуниорс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аргентинос Хуниорс
|16
|30
|2
|Бока Хуниорс
|16
|29
|3
|Ланус
|16
|29
|4
|Велес Сарсфилд
|16
|28
|5
|Ривер Плейт
|15
|27
|6
|Арсенал
|16
|27
|7
|Росарио Сентраль
|16
|26
|8
|Расинг Клуб
|16
|26
|9
|Сан Лоренцо
|16
|26
|10
|Атлетико Тукуман
|16
|25
|11
|Тальерес де Кордоба
|16
|24
|12
|Эстудиантес
|16
|24
|13
|Ньюэллз Олд Бойз
|15
|22
|14
|Индепендьенте
|14
|21
|15
|Дефенса и Хустисия
|16
|21
|16
|Банфилд
|16
|20
|17
|Унион Санта-Фе
|16
|20
|18
|К Кордоба Сантьяго
|16
|18
|19
|Колон
|16
|16
|20
|Уракан
|16
|15
|21
|Химнасия Ла-Плата
|16
|14
|22
|Патронато Парана
|16
|13
|23
|Альдосиви
|16
|12
|24
|Годой Крус
|16
|9