"Ривер Плейт" - обладатель Кубка Аргентины

В ночь на субботу "Ривер Плейт" выиграл Кубок Аргентины, победив в финале турнира "Сентраль Кордобу" со счётом 3:0.

"Сентраль Кордоба" - "Ривер Плейт" - 0:3

Голы: 0:1 - Скокко, 31, 0:2 - Фернандес, 68, 0:3 - Альварес, 72.

"Миллионеры" стали обладателями Кубка Аргентины (регулярно проходит с 2011 года) в третий раз в истории и догнали по этому показателю "Бока Хуниорс".

Не пропустите: Кризис "Наполи" серьезней, чем кажется, и Гаттузо здесь не помощник! Разбираем, почему Анчелотти провалился в Неаполе. | http://soccernews.ru