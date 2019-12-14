"Ривер Плейт" - обладатель Кубка Аргентины

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"Ривер Плейт" - обладатель Кубка Аргентины

В ночь на субботу "Ривер Плейт" выиграл Кубок Аргентины, победив в финале турнира "Сентраль Кордобу" со счётом 3:0.

"Сентраль Кордоба" - "Ривер Плейт" - 0:3

Голы: 0:1 - Скокко, 31, 0:2 - Фернандес, 68, 0:3 - Альварес, 72.

"Миллионеры" стали обладателями Кубка Аргентины (регулярно проходит с 2011 года) в третий раз в истории и догнали по этому показателю "Бока Хуниорс".

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