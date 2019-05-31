"Ривер Плейт" - обладатель Суперкубка Южной Америки

В ответном матче за Суперкубок Южной Америки "Ривер Плейт" на своём поле разгромил "Атлетико Паранаэнсе" со счётом 3:0.

В составе "миллионеров" отличились Игнасио Фернандес, Лукас Пратто и Матиас Суарес.

По сумме двух встреч "Ривер Плейт" стал победителем противостояния и, соответственно, обладателем трофея.

"Ривер Плейт" (Аргентина) – "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - 3:0

Голы: Фернандес, 65 - 1:0, Пратто, 90 - 2:0, Суарес, 90 - 3:0.

"Ривер Плейт": Армани, Анхилери (Майяда, 86), Пинола, Монтиель, Паласиос (де ла Крус, 46), Перес, Фернандес, Мартинес, Понсио, Пратто, Борре (Суарес, 71).

"Атлетико Паранаэнсе": Сантос, Андре, Лоди, Морейра (Ромеро, 90), Лео Перейра, Никао (Марсело Сирино, 78), Веллингтон, Лучо Гонсалес (Ситтадини, 87), Бруно Гимараэс, Рони, Рубен.

Стоит отметить, что "Ривер Плейт" выиграл Суперкубок Южной Америки в третий раз в истории.

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