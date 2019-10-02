"Ривер Плейт" обыграл "Бока Хуниорс" в Кубке Либертадорес

В первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" на своём поле взял верх над "Бока Хуниорс".

"Миллионеры" выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Рафаэля Сантоса Борре и Игнасио Фернандеса.

"Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс" - 2:0

Голы: Борре, 7 (пенальти) - 1:0, Фернандес, 70 - 2:0.

"Ривер Плейт": Армани, Каско, Монтиель, Пинола, Паласиос, Мартинес, Перес, Фернандес, де ла Крус (Альварес, 86), Суарес (Пратто, 90), Борре (Скокко, 65).

"Бока Хуниорс": Андрада, Искьердос, Вейгандт, Мас, Лопес, Капальдо, Марконе, Мак Аллистер (Сарате, 77), Рейносо (Сальвио, 72), Абила, Сольдано (Тевес, 55).

Удаление: Капальдо (90).

Ответный матч между командами состоится 23 октября.

В другом полуфинале друг другу противостоят "Гремио" и "Фламенго".

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