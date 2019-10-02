"Ривер Плейт" обыграл "Бока Хуниорс" в Кубке Либертадорес
В первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" на своём поле взял верх над "Бока Хуниорс".
"Миллионеры" выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Рафаэля Сантоса Борре и Игнасио Фернандеса.
"Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс" - 2:0
Голы: Борре, 7 (пенальти) - 1:0, Фернандес, 70 - 2:0.
"Ривер Плейт": Армани, Каско, Монтиель, Пинола, Паласиос, Мартинес, Перес, Фернандес, де ла Крус (Альварес, 86), Суарес (Пратто, 90), Борре (Скокко, 65).
"Бока Хуниорс": Андрада, Искьердос, Вейгандт, Мас, Лопес, Капальдо, Марконе, Мак Аллистер (Сарате, 77), Рейносо (Сальвио, 72), Абила, Сольдано (Тевес, 55).
Удаление: Капальдо (90).
Ответный матч между командами состоится 23 октября.
В другом полуфинале друг другу противостоят "Гремио" и "Фламенго".
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"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3