"Ривер Плейт" отклонил предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля

Московский ЦСКА не сумел договориться по трансферу полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля, сообщает аргентинский журналист Густаво Яррош на своей странице в Twitter.

По данным источника, российский клуб предложил за футболиста семь миллионов евро, но аргентинцев не устроила данная сумма. Если ЦСКА не улучшит предложение, то трансфер не состоится.

В нынешнем сезоне 22-летний Карраскаль провел за "Ривер Плейт" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ЦСКА опережает "Спартак" в гонке за хавбеком "Уфы" Уруновым. | http://soccernews.ru