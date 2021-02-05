"Ривер Плейт" планирует взять Дриусси в аренду у "Зенита"

Аргентинский "Ривер Плейт" попробует вернуть форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси. Речь идет о годичной аренде 24-летнего футболиста, сообщает TyC Sports.

Однако, есть несколько препятствий, которые затрудняют переход Дриусси. Основная проблема может заключаться в том, что для его ухода должен прибыть нападающий на замену. Также нужно успеть оформить сделку до закрытия трансферного окна в Аргентине 18 февраля.

Сам Дриусси неоднократно заявлял о желании вернуться в "Ривер Плейт" .