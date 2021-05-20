"Ривер Плейт" победил в Кубке Либертадорес, несмотря на потерю 20 игроков. На воротах стоял хавбек

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"Ривер Плейт" победил в Кубке Либертадорес, несмотря на потерю 20 игроков. На воротах стоял хавбек

Фото кадр из трансляции ESPN

В рамках группового этапа Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" дома взял верх над "Санта-Фе".

"Миллионеры" выиграли со счётом 2:1, забив дважды в первые 6 минут матча.

Стоит отметить, что команда из Буэнос-Айреса смогла заявить на игру только 11 футболистов, остальные (20 человек) были недоступны из-за вспышки коронавируса.

Примечательно, что у "Ривера" не нашлось ни одного здорового голкипера, поэтому место в воротах занял полузащитник Энцо Перес.

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