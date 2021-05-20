"Ривер Плейт" победил в Кубке Либертадорес, несмотря на потерю 20 игроков. На воротах стоял хавбек
Фото кадр из трансляции ESPN
В рамках группового этапа Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" дома взял верх над "Санта-Фе".
"Миллионеры" выиграли со счётом 2:1, забив дважды в первые 6 минут матча.
Стоит отметить, что команда из Буэнос-Айреса смогла заявить на игру только 11 футболистов, остальные (20 человек) были недоступны из-за вспышки коронавируса.
Примечательно, что у "Ривера" не нашлось ни одного здорового голкипера, поэтому место в воротах занял полузащитник Энцо Перес.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3