"Ривер Плейт" пока не получал официального предложения от ЦСКА по Карраскалю

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"Ривер Плейт" пока не получал официального предложения от ЦСКА по Карраскалю

ЦСКА интересуется игроком "Ривер Плейта" Хорхе Карраскальем. Однако "армейцы" пока не делали официального предложения клубу, передает Ole.

Представитель "красно-синих" общались пока только с агентами футболиста. Трансфер может составить около 7 миллионов евро.

В текущем розыгрыше 22-летний игрок в 8 матчах забил 2 гола.

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