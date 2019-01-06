"Ривер Плейт" сделал конкретное предложение по игроку "Зенита"

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"Ривер Плейт" сделал конкретное предложение по игроку "Зенита"

"Ривер Плейт" сделал конкретное предложение по полузащитнику "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщает Circulo Central‏.

По информации источника, аргентинский клуб готов взять в аренду 25-летнего футболиста с правом выкупа за 6 миллионов евро.

"Сине-бело-голубые", в свою очередь, настаивают на увеличении суммы выкупа до 9 миллионов.

Напомним, что в текущем сезоне Ригони на правах аренды выступает за "Аталанту", сыграл 12 матчей и забил 3 гола.

Помимо "Ривер Плейта" на хавбека претендуют "Бока Хуниорс" и "Атланта Юнайтед". | http://soccernews.ru

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