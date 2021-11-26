"Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины

Фото твиттер "Ривер Плейт"

В чемпионате Аргентины досрочно определился победитель турнира. Им стал "Ривер Плейт".

В 22-м туре национального первенства "миллионеры" разгромили "Расинг Авельянеду" со счетом 4:0 и оказались недосягаемы для конкурентов.

Команда из Буэнос-Айреса выиграла чемпионский титул в 36-й раз в истории, что является рекордом.

Не пропустите: Все украинские клубы вылетели из еврокубков. | http://soccernews.ru