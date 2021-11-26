"Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины

Теги ривер плейт

"Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины

Фото твиттер "Ривер Плейт"

В чемпионате Аргентины досрочно определился победитель турнира. Им стал "Ривер Плейт".

В 22-м туре национального первенства "миллионеры" разгромили "Расинг Авельянеду" со счетом 4:0 и оказались недосягаемы для конкурентов.

Команда из Буэнос-Айреса выиграла чемпионский титул в 36-й раз в истории, что является рекордом.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
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