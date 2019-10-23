"Ривер Плейт" стал финалистом Кубка Либертадорес, выбив из турнира "Бока Хуниорс"

В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс" на своём поле минимально обыграл "Ривер Плейт" благодаря голу Яна Уртадо.

"Бока Хуниорс" (Аргентина) – "Ривер Плейт" (Аргентина) - 1:0

Гол: Уртадо, 80 - 1:0.

"Бока Хуниорс": Андрада, Искьердос, Мас, Лопес, Буффарини, Мак Аллистер (Вилья, 81), Марконе, Сальвио, Альмендра (Сарате, 61), Абила (Уртадо, 61), Тевес.

"Ривер Плейт": Армани, Монтиель, Каско (Диас, 71), Пинола, Паласиос, Мартинес, де ла Крус, Перес, Фернандес, Суарес (Скокко, 81), Борре (Пратто, 67).

Впрочем, этой победы не хватило "Боке" для выхода в финал. "Ривер Плейт" в первом матче выиграл со счётом 2:0, поэтому по сумме двух встреч прошёл дальше.

В решающем поединке "миллионеры" встретятся с "Гремио" или "Фламенго".

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