"Ривер Плейт" стал финалистом Кубка Либертадорес, выбив из турнира "Бока Хуниорс"
В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс" на своём поле минимально обыграл "Ривер Плейт" благодаря голу Яна Уртадо.
"Бока Хуниорс" (Аргентина) – "Ривер Плейт" (Аргентина) - 1:0
Гол: Уртадо, 80 - 1:0.
"Бока Хуниорс": Андрада, Искьердос, Мас, Лопес, Буффарини, Мак Аллистер (Вилья, 81), Марконе, Сальвио, Альмендра (Сарате, 61), Абила (Уртадо, 61), Тевес.
"Ривер Плейт": Армани, Монтиель, Каско (Диас, 71), Пинола, Паласиос, Мартинес, де ла Крус, Перес, Фернандес, Суарес (Скокко, 81), Борре (Пратто, 67).
Впрочем, этой победы не хватило "Боке" для выхода в финал. "Ривер Плейт" в первом матче выиграл со счётом 2:0, поэтому по сумме двух встреч прошёл дальше.
В решающем поединке "миллионеры" встретятся с "Гремио" или "Фламенго".
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"Ривер Плейт" стал финалистом Кубка Либертадорес, выбив из турнира "Бока Хуниорс"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3