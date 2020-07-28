"Ривер Плейт" требует за Карраскаля на 1,5 миллиона евро больше, чем предлагает ЦСКА

Теги цска москваривер плейтхорхе карраскальтрансферы

"Ривер Плейт" требует за Карраскаля на 1,5 миллиона евро больше, чем предлагает ЦСКА

СМИ узнали детали переговоров между ЦСКА и "Ривер Плейт" о трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля.

Сообщается, что аргентинский клуб потребовал за своего игрока 8,5 миллионов евро, однако армейцы столько платить не готовы.

Ранее сообщалось, что москвичи предлагали за 22-летнего футболиста 7 миллионов, но получили отказ.

Если "Ривер Плейт" не пойдёт на уступки, то, вероятно, переход Карраскаля в ЦСКА сорвётся.

Не пропустите: Экс-хавбек ЦСКА Ярошик начал самостоятельную тренерскую карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" показало, как Суркис уговорил Луческу остаться в команде

"Динамо" показало, как Суркис уговорил Луческу остаться в команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов