"Ривер Плейт" требует за Карраскаля на 1,5 миллиона евро больше, чем предлагает ЦСКА
СМИ узнали детали переговоров между ЦСКА и "Ривер Плейт" о трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля.
Сообщается, что аргентинский клуб потребовал за своего игрока 8,5 миллионов евро, однако армейцы столько платить не готовы.
Ранее сообщалось, что москвичи предлагали за 22-летнего футболиста 7 миллионов, но получили отказ.
Если "Ривер Плейт" не пойдёт на уступки, то, вероятно, переход Карраскаля в ЦСКА сорвётся.
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