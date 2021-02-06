Роббен близок к завершению карьеры во второй раз

Вингер "Гронингена" Арьен Роббен может снова завершить карьеру.

Отметим, что 37-летний голландец не появлялся на поле с октября 2020 года из-за повреждений.

"Я делаю все, что в моих силах. Если в итоге не получаешь желаемого результата, возможно, придется с этим смириться, однако это очень тяжело. Дела идут плохо, это расстраивает.

Я испытываю проблемы с икрами. В какой-то момент одной икроножной мышце становится лучше, однако начинает беспокоить вторая. Сейчас все очень сложно. Необходимо убедиться, есть ли шанс, что ситуация снова станет лучше.

Это очень сложное решение. Я говорил себе в самом начале: "Я сделаю все, что в моих силах, однако не знаю, получится ли". Пока кажется, что не получается. Однако слова "сдаться" нет в моем словаре", - приводит слова Роббена Goal.com.

Роббен возобновил карьеру летом 2020 года, однако с того времени он принял участие только в двух официальных играх.

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