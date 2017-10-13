Роббен доволен возвращением Хайнкеса в "Баварию"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен поделился мнением о возвращении Юппа Хайнкеса на пост главного тренера мюнхенской команды.

"Я находился в Нидерландах, и местные СМИ были полны спекуляций на тему нового главного тренера "Баварии". Однако никто из них не упоминал имя Хайнкеса. Его назначение стало большим сюрпризом для меня, но это приятный сюрприз. Я действительно счастлив, что он вернулся" - цитирует Роббена Goal.com.

Напомним, что 72-летний Хайнкес будет возглавлять "Баварию" до лета 2018 года.

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