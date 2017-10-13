Роббен доволен возвращением Хайнкеса в "Баварию"
Вингер "Баварии" Арьен Роббен поделился мнением о возвращении Юппа Хайнкеса на пост главного тренера мюнхенской команды.
"Я находился в Нидерландах, и местные СМИ были полны спекуляций на тему нового главного тренера "Баварии". Однако никто из них не упоминал имя Хайнкеса. Его назначение стало большим сюрпризом для меня, но это приятный сюрприз. Я действительно счастлив, что он вернулся" - цитирует Роббена Goal.com.
Напомним, что 72-летний Хайнкес будет возглавлять "Баварию" до лета 2018 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|3
|Хоффенхайм
|7
|14
|4
|РБ Лейпциг
|7
|13
|5
|Ганновер 96
|7
|12
|6
|Аугсбург
|7
|11
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Штутгарт
|8
|10
|11
|Герта
|7
|9
|12
|Байер Леверкузен
|7
|8
|13
|Вольфсбург
|7
|7
|14
|Майнц 05
|7
|7
|15
|Фрайбург
|7
|7
|16
|Гамбург
|7
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|8
|1