Роббен едва не облажался при исполнении пенальти

Теги нидерландыарьен роббен

Роббен едва не облажался при исполнении пенальти

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Голландии играет против Швеции.

В начале поединка счет открыл полузащитник голландцев Арьен Роббен, реализовавший 11-метровый.

Футболист крайне коряво исполнил пенальти паненкой, но мяч все-таки пересек линию ворот.

Видео: Гол Роббена.

Не пропустите: Роббен стал четвертым бомбардиром в истории сборной Голландии. | http://soccernews.ru

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