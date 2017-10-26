Роббен: "Хайнкес хорошо нас подготовил, но мы допускали слишком много ошибок"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен подвел итоги матча с "Лейпцигом" в 1/16 финала Кубка Германии (1:1, 5:4 по пен.).

"Игра стоила нам очень много нервов. Это был футбол очень высокого уровня, друг другу противостояли две топ-команды. Игра была очень интенсивной. Мы пропустили, будучи в большинстве, но, к счастью, смогли сравнять. Потом у нас было еще много шансов, но не везло.

Юпп Хайнкес хорошо подготовил нас. Мы знали, что нас ждет. В первом тайме мы играли нормально, в том числе и без мяча. Мы грамотно располагались, в обороне все было нормально, но мы допускали слишком много ошибок при построении игры. Соперник в такие моменты был очень опасен. При нашей потери мяча они сразу устремлялись вперед", - сказал он. | http://soccernews.ru