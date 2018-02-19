Роббен имеет три варианта для продолжения своей карьеры
Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен имеет три варианта для продолжения своей карьеры, информирует Sportbuzzer.
По сведениям источника, по окончанию текущего сезона 34-летний голландец попрощается со своим клубом, в котором он провел последние девять лет своей карьеры. Продолжить же выступления в большом футболе ветеран планирует в одном из клубов Катара, Китая или США.
В нынешнем сезоне Роббен забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 24 матчах за "Баварию".
Напомним, Роббен назвал главного претендента на победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|59
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|40
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|39
|4
|Байер Леверкузен
|23
|38
|5
|РБ Лейпциг
|23
|38
|6
|Шальке
|23
|37
|7
|Ганновер 96
|23
|32
|8
|Аугсбург
|23
|31
|9
|Хоффенхайм
|23
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|23
|28
|13
|Штутгарт
|23
|27
|14
|Вольфсбург
|23
|24
|15
|Вердер Бремен
|23
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14