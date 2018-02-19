Роббен имеет три варианта для продолжения своей карьеры

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Роббен имеет три варианта для продолжения своей карьерыВингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен имеет три варианта для продолжения своей карьеры, информирует Sportbuzzer.

По сведениям источника, по окончанию текущего сезона 34-летний голландец попрощается со своим клубом, в котором он провел последние девять лет своей карьеры. Продолжить же выступления в большом футболе ветеран планирует в одном из клубов Катара, Китая или США.

В нынешнем сезоне Роббен забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 24 матчах за "Баварию".

Напомним, Роббен назвал главного претендента на победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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