Роббен может перейти в "Бенфику"
"Бенфика" проявляет интерес к голландскому нападающему "Баварии" Арьену Роббену, сообщает Sport Bild.
Пр сведениям издания, португальский уже провел переговоры с футболистом. Его контракт с "Баварией" истекает летом, поэтому он может достаться "Бенфике" бесплатно. Также форвард входит в сферу интересов "Аякса", ПСВ и "Гронингена".
В нынешнем сезоне 35-летний Роббен провел за "Баварию" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|74
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|54
|5
|Байер Леверкузен
|32
|54
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|7
|Вольфсбург
|32
|52
|8
|Хоффенхайм
|32
|51
|9
|Вердер Бремен
|32
|47
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|41
|11
|Герта
|32
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|32
|33
|14
|Аугсбург
|32
|32
|15
|Шальке
|32
|31
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
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|18