Роббен может перейти в "Бенфику"

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Роббен может перейти в "Бенфику"

"Бенфика" проявляет интерес к голландскому нападающему "Баварии" Арьену Роббену, сообщает Sport Bild.

Пр сведениям издания, португальский уже провел переговоры с футболистом. Его контракт с "Баварией" истекает летом, поэтому он может достаться "Бенфике" бесплатно. Также форвард входит в сферу интересов "Аякса", ПСВ и "Гронингена".

В нынешнем сезоне 35-летний Роббен провел за "Баварию" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Кому он там нафиг сдался,на пенсию пора стекляшке или на родину.

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