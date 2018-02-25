Роббен может продолжить карьеру в Катаре

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Роббен может продолжить карьеру в Катаре

Вингер "Баварии" Арьен Роббен летом может сменить клуб.

Как сообщает Bayern & Germany, в услугах голландца заинтересована одна из команд чемпионата Катара.

Действующее соглашение Роббена с "Баварией" истекает этим летом.

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