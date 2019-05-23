Роббен может вернуться в АПЛ

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Роббен может вернуться в АПЛ

Вингер "Баварии" Арьен Роббен может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, на звёздного голландца всерьёз претендует "Лестер".

На сегодняшний день "лисы" опережают в гонке за 35-летним футболистом ПСВ из Эйндховена.

Напомним, что летом контракт Роббена с "Баварией" истечёт и он станет свободным агентом.

Таким образом, "Лестер" может подписать игрока, имеющего опыт выступлений в АПЛ в составе "Челси", абсолютно бесплатно.

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