Роббен может возобновить карьеру
Бывший вингер "Баварии" Арьен Роббен не исключил, что в скором времени возобновит профессиональную карьеру.
"Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Я не хочу сейчас говорить "да" или"нет" в ответ на вопрос о возвращении в футбол. Вернуться в "Баварию"? Должен разочаровать вас - это невозможно, сто процентов", - приводит слова 36-летнего голландца Goal.com.
Напомним, что Роббен выступал за "Баварию" с 2009 по 2019 год, сыграл 309 матчей, забил 144 гола и сделал 101 ассист. Бутсы на гвоздь он повесил прошлым летом.
Накануне стало известно, что звёздный футболист побывал на базе мюнхенского клуба, где тренировался под руководством доктора Хольгера Бройха.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20