Роббен может возобновить карьеру

Бывший вингер "Баварии" Арьен Роббен не исключил, что в скором времени возобновит профессиональную карьеру.

"Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Я не хочу сейчас говорить "да" или"нет" в ответ на вопрос о возвращении в футбол. Вернуться в "Баварию"? Должен разочаровать вас - это невозможно, сто процентов", - приводит слова 36-летнего голландца Goal.com.

Напомним, что Роббен выступал за "Баварию" с 2009 по 2019 год, сыграл 309 матчей, забил 144 гола и сделал 101 ассист. Бутсы на гвоздь он повесил прошлым летом.

Накануне стало известно, что звёздный футболист побывал на базе мюнхенского клуба, где тренировался под руководством доктора Хольгера Бройха.

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