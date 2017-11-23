Роббен может завершить карьеру следующим летом

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Роббен может завершить карьеру следующим летом

Вингер "Баварии" Арьен Роббен, комментируя своё будущее, допустил, что завершит карьеру уже летом 2018 года.

"Возможно, завершу карьеру уже после этого сезона. Возможно, меня ждёт что-то новое, или я отыграю ещё три года за "Баварию". Всё возможно. Я смотрю лишь на следующий матч, не дальше. Хочу постараться как можно дольше играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола. Как долго это продлится - не знаю" - цитирует 33-летнего голландца Bild.

Напомним, что контракт Роббена с "Баварией" истекает летом 2018 года.

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