Роббен: "Мы знаем сильные стороны "Лейпцига"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен дал оценку "Лейпцигу" перед матчем 1/16 финала Кубка Германии.

Матч пройдет сегодня, 25 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

"Мы знаем сильные стороны "Лейпцига". Это очень талантливая команда, которая демонстрирует креативный быстрый футбол. В прошлом сезоне мы провели два отличных матча друг против друга (3:0 и 5:4). Ответный поединок стал настоящим шоу", - сказал он.

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