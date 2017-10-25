Роббен: "Мы знаем сильные стороны "Лейпцига"

Теги кубок германиирб лейпцигбавария мюнхенарьен роббен

Роббен: "Мы знаем сильные стороны "Лейпцига"Вингер "Баварии" Арьен Роббен дал оценку "Лейпцигу" перед матчем 1/16 финала Кубка Германии.

Матч пройдет сегодня, 25 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

"Мы знаем сильные стороны "Лейпцига". Это очень талантливая команда, которая демонстрирует креативный быстрый футбол. В прошлом сезоне мы провели два отличных матча друг против друга (3:0 и 5:4). Ответный поединок стал настоящим шоу", - сказал он. 

Читайте: Роббен не знает, останется ли в "Баварии" в следующем сезоне  | http://soccernews.ru

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