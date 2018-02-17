Роббен назвал главного претендента на победу в Лиге Чемпионов

Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен назвал главного претендента на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Является ли "Сити" фаворитом турнира? Безусловно. В сравнении с прошлыми годами они стали еще сильнее. Многие говорят, что "Манчестер Сити" в настоящее время является лучшей командой в Европе. Это может быть так, но лучшая команда определяется не в феврале, а когда поднимает трофей в своих руках в конце сезона", - цитирует 34-летнего голландца goal.com.

Напомним, Роббен оценил свое физическое состояние. | soccernews.ru