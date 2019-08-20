Роббен назвал лучшего тренера в своей карьере

Бывший полузащитник "Челси", "Реала", "Баварии" и сборной Нидерландов Арьен Роббен заявил, что лучшим тренером в его карьере является Хосеп Гвардиола.

"Я работал со многими прекрасными тренерами, но лучшим среди них был Гвардиола. Мне очень нравилось работать под его руководством. Он является гением в футбольном плане.

Когда Пеп возглавил "Баварию", мне было 30 лет. В таким возрасте просто стараешься играть не хуже. Но благодаря Гвардиоле я смог прогрессировать. Я играл на таких позициях, на которых даже себя не представлял", - приводит слова Роббена Bild.

Напомним, что Гвардиола тренировал "Баварию" с 2013 по 2016 годы. За этот период клуб трижды стал чемпионом Германии.

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