Роббен назвал причину ухода из "Реала" в 2009 году

Вингер "Баварии" Арьен Роббен рассказал детали своего ухода из мадридского "Реала" летом 2009 года.

"Возникли трудности из-за смены президента "Реала". Обидно, когда ты хорошо играешь, но в дела вмешивается политика и ты лишаешься шансов выходить в старте. Мне пришлось делать выбор - бороться или уйти в другой клуб. Конкурировать с Криштиану Роналду - это уже сложная задача, а бороться с Флорентино Пересом ещё труднее. Он хотел вернуть часть потраченных на трансферы денег за счёт продажи игроков. Жаль, ведь у меня были отличные отношения с тренером Мануэлем Пеллегрини, и я провёл лучшую предсезонную подготовку", - сказал Роббен.

Напомним, что 35-летний голландец выступал за "Реал" c 2007 по 2009 год, сыграл 65 матчей, забил 13 голов и сделал 14 ассистов.

В августе 2009-го королевский клуб продал Роббена за 25 миллионов евро в "Баварию", где он провёл 10 лет карьеры.

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