Роббен назвал причину ухода из "Реала" в 2009 году

Теги реал мадридбавария мюнхенарьен роббенфлорентино перес

Роббен назвал причину ухода из "Реала" в 2009 году

Вингер "Баварии" Арьен Роббен рассказал детали своего ухода из мадридского "Реала" летом 2009 года.

"Возникли трудности из-за смены президента "Реала". Обидно, когда ты хорошо играешь, но в дела вмешивается политика и ты лишаешься шансов выходить в старте. Мне пришлось делать выбор - бороться или уйти в другой клуб. Конкурировать с Криштиану Роналду - это уже сложная задача, а бороться с Флорентино Пересом ещё труднее. Он хотел вернуть часть потраченных на трансферы денег за счёт продажи игроков. Жаль, ведь у меня были отличные отношения с тренером Мануэлем Пеллегрини, и я провёл лучшую предсезонную подготовку", - сказал Роббен.

Напомним, что 35-летний голландец выступал за "Реал" c 2007 по 2009 год, сыграл 65 матчей, забил 13 голов и сделал 14 ассистов.

В августе 2009-го королевский клуб продал Роббена за 25 миллионов евро в "Баварию", где он провёл 10 лет карьеры.

Не пропустите: Роббен может вернуться в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кайо Панталеао в "Краснодаре"! "Быки" купили "Барриоса на минималках", который порвал Португальскую лигу и может стать звездой РПЛ

Кайо Панталеао в "Краснодаре"! "Быки" купили "Барриоса на минималках", который порвал Португальскую лигу и может стать звездой РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов