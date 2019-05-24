Роббен назвал причину ухода из "Реала" в 2009 году
Вингер "Баварии" Арьен Роббен рассказал детали своего ухода из мадридского "Реала" летом 2009 года.
"Возникли трудности из-за смены президента "Реала". Обидно, когда ты хорошо играешь, но в дела вмешивается политика и ты лишаешься шансов выходить в старте. Мне пришлось делать выбор - бороться или уйти в другой клуб. Конкурировать с Криштиану Роналду - это уже сложная задача, а бороться с Флорентино Пересом ещё труднее. Он хотел вернуть часть потраченных на трансферы денег за счёт продажи игроков. Жаль, ведь у меня были отличные отношения с тренером Мануэлем Пеллегрини, и я провёл лучшую предсезонную подготовку", - сказал Роббен.
Напомним, что 35-летний голландец выступал за "Реал" c 2007 по 2009 год, сыграл 65 матчей, забил 13 голов и сделал 14 ассистов.
В августе 2009-го королевский клуб продал Роббена за 25 миллионов евро в "Баварию", где он провёл 10 лет карьеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19