Роббен не исключил вероятности возвращения в футбол
Голландский полузащитник Арьен Роббен заявил, что он может вернуться в футбол, хотя недавно объявил о завершении карьеры.
"Никогда не говори никогда. Хотя, чем дольше не играешь, тем сложнее вернуться. На данный момент вероятность моего возвращения в футбол невелика", - приводит слова Роббена NPO Radio 1.
35-летний Роббен выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". За сборную Нидерландов провел 96 матчей и забил 37 голов. Восьмикратный чемпион Германии, двукратный чемпион Англии, чемпион Испании, чемпион Нидерландов, пятикратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Кубка английской лиги, пятикратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА.
Не пропустите: Роббен назвал лучшего тренера в своей карьере. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели
-
Три топ-клуба РПЛ хотят купить игрока "Рубина" Сорокина
-
Зидан все еще надеется увидеть Погба в "Реале" до закрытия трансферного окна
-
Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон
-
"Спартак" вступил в гонку за сына Диего Симеоне
Лента новостей
-
Форвард "Краснодара" перешел в румынский клуб "Университатя"
-
Пике и Видаль выиграли крупную сумму в покер
-
О. Бускетс перешел в голландский клуб
-
2
Легенда "МЮ" высказался о возможной отставке Сульшера
-
Ибрагимович - об МЛС: "Мой город! Моя игра! Мои правила!"
-
В РФС высказались о не назначенном пенальти в матче ЦСКА - "Ахмат"
-
Роббен не исключил вероятности возвращения в футбол
-
1
Неймар намерен перейти только в "Барселону"
-
"Локомотив" будет полностью платить зарплату хавбеку "Интера"
-
Уткин высмеял выбор Черчесова игроков сборной России на сентябрьские матчи отбора Евро-2020
-
Комличенко приблизился к переходу в ЦСКА
-
ЦСКА не договорился по трансферу испанского защитника
-
"Фенербахче" объявил о переходе чемпиона мира-2018
-
"Барселона" назвала условие для ухода Рафиньи в аренду
-
Пять футболистов "Ростова" вошли в сборную 7-го тура РПЛ
-
4
Тебас высказался о роли Месси, Роналду и Неймара для Ла Лиги
-
"Спартак" решил не расставаться с Селиховым
-
ПСЖ нацелился на защитника дортмундской "Боруссии"
-
Санчес близок к переходу из "МЮ" в "Интер"
-
Брат Погба: "Полю нравится "Барселона", но это не помешает ему перейти в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23