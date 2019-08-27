Роббен не исключил вероятности возвращения в футбол

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Роббен не исключил вероятности возвращения в футбол
Голландский полузащитник Арьен Роббен заявил, что он может вернуться в футбол, хотя недавно объявил о завершении карьеры.

"Никогда не говори никогда. Хотя, чем дольше не играешь, тем сложнее вернуться. На данный момент вероятность моего возвращения в футбол невелика", - приводит слова Роббена NPO Radio 1.

35-летний Роббен выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". За сборную Нидерландов провел 96 матчей и забил 37 голов. Восьмикратный чемпион Германии, двукратный чемпион Англии, чемпион Испании, чемпион Нидерландов, пятикратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Кубка английской лиги, пятикратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА. 

Не пропустите: Роббен назвал лучшего тренера в своей карьере. | http://soccernews.ru
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