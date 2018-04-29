Роббен не сыграет против "Реала"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен пропустит ответную полуфинальную игру Лиги Чемпионов против "Реала".

Как сообщает Kicker, голландец не успевает восстановиться от повреждения, которое он получил в первом матче.

Ответная игра состоится 1 мая в 21:45 по московскому времени. Первый матч завершился победой мадридского клуба (2:1).

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