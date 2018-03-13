Роббен не сыграет с "Бешикташем"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Бешикташа", сообщает официальный твиттер клуба.

У 34-летнего голландца накануне защемило нерв, поэтому тренерский штаб команды решил оставить его в Мюнхене в целях предосторожности.

Напомним, что матч "Бешикташ" - "Бавария" состоится в среду в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась разгромной победой "Рекордмастер" со счётом 5:0.

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