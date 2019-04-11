Роббен: "Не уверен, что сыграю за "Баварию" в этом сезоне"



Нападающий "Баварии" Арьен Роббен заявил, что он может больше не выйти на поле в этом сезоне из-за травмы.

"Не уверен, что сыграю за "Баварию" в этом сезоне. Эта ситуация разочаровывает, так как я не знаю, в чем дело", - приводит слова Роббена Squawka.

Напомним, что контракт форварда с клубом истекает ближайшим летом и стороны решили его не продлевать.

В этом сезоне 35-летний Роббен провел за "Баварию" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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