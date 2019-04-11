Роббен: "Не уверен, что сыграю за "Баварию" в этом сезоне"
Нападающий "Баварии" Арьен Роббен заявил, что он может больше не выйти на поле в этом сезоне из-за травмы.
"Не уверен, что сыграю за "Баварию" в этом сезоне. Эта ситуация разочаровывает, так как я не знаю, в чем дело", - приводит слова Роббена Squawka.
Напомним, что контракт форварда с клубом истекает ближайшим летом и стороны решили его не продлевать.
В этом сезоне 35-летний Роббен провел за "Баварию" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер Бремен
|28
|43
|9
|Байер Леверкузен
|28
|42
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14