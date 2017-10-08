Роббен не верит в проход своей сборной на ЧМ-2018

Хавбек сборной Нидерландов Арьен Роббен заявил, что его команда не сможет пробиться на ЧМ-2018.

"Обидно, но такова часть нашего спорта. После того как шведы обыграли Люксембург 8:0, нам не остаётся ничего другого кроме как играть от всей души. Мы не обыграли Беларусь 8:0 и мы не обыграем шведов со счётом 7:0. Когда я узнал о разгромной победе шведов - это стало большим разочарованием" - приводит слова Роббена Goal.com.

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