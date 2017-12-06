Роббен не выйдет на поле до конца года

Хавбек "Баварии" Арьен Роббен может не выйти на поле до конца первого круга текущего сезона Бундеслиги.

При этом наставник клуба заявил, что у голландского футболиста нет серьёзной травмы.

"У Роббена воспаление седалищного нерва. Обычно это не является серьёзной проблемой и решается в течение одной-двух недель. Тем не менее мы не можем делать прогнозы", — сказал Хайнкес.

До конца года "Бавария" сыграет три матча в национальном первенстве и проведет одну кубковую игру.

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