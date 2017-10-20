Роббен не знает, останется ли в "Баварии" в следующем сезоне
Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен пока не может точно сказать, в какой команде начнет новый сезон.
"О продлении контракта с "Баварией" со мной никто не говорил. Однако я вполне спокоен, - сказал хавбек.
Действующий контракт Роббена с мюнхенцами рассчитан до окончания нынешнего сезона.
Читайте: Роббен доволен возвращением Хайнкеса в "Баварию" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
-
По курсу выздоровления: "Спартак" попробует продолжить победную серию в матче против"Амкара"
-
Лучшая атака против крепкой обороны: "Манчестер Сити" принимает "Бернли"
-
Трудное испытание: "Челси" примет главное открытие сезона "Уотфорд"
-
Последние против первых: "Малага" едет в гости к "Барселоне"
Лента новостей
-
Анчелотти отказался возглавить "Лестер"
-
Усэйн Болт начнет играть в футбол в 2018 году
-
Верратти признался, что летом думал о смене клуба
-
Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"
-
Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
-
По курсу выздоровления: "Спартак" попробует продолжить победную серию в матче против"Амкара"
-
Билич: "Вест Хэм" провёл плохой матч"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"
-
Канте близок к возвращению в строй
-
"Боавишта" крупно победила "Эшторил"
-
Венгер прокомментировал слухи о желании Озила перейти в "МЮ"
-
"Милан" дал Монтелле два матча на исправление ситуации
-
Каррера: "Амкар" не стоит недооценивать"
-
"Вест Хэм" – "Брайтон" - 0:3 (обзор)
-
"Сент-Этьен" – "Монпелье" - 0:1 (обзор)
-
Экс-форвард сборной Италии Микколи угодит за решётку
-
"Брайтон" в гостях разгромил "Вест Хэм"
-
Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров в еврокубках
-
"Монпелье" на выезде взял верх над "Сент-Этьеном"
-
Хачериди готов сыграть с "Шахтёром"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Шальке
|9
|16
|5
|Хоффенхайм
|8
|15
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|14
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|8
|Аугсбург
|8
|12
|9
|Ганновер 96
|8
|12
|10
|Штутгарт
|8
|10
|11
|Майнц 05
|9
|10
|12
|Байер Леверкузен
|8
|9
|13
|Герта
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|8
|4
|18
|Кельн
|8
|1