Роббен не знает, останется ли в "Баварии" в следующем сезоне

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен пока не может точно сказать, в какой команде начнет новый сезон.

"О продлении контракта с "Баварией" со мной никто не говорил. Однако я вполне спокоен, - сказал хавбек.

Действующий контракт Роббена с мюнхенцами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

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