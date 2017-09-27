Роббен о матче против ПСЖ: "Деньги не забивают голы"

Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен высказался о предстоящем матче своей команды в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

"Париж, конечно, потратил на несколько миллионов евро больше, нежели мы, но деньги не забивают голы. Результативные действия зависят от качества игроков на поле и от игровых характеристик самой команды", - цитирует 33-летнего футболиста SquawkaNews.

Напомним, о предстоящем матче против ПСЖ также высказался Рибери. | soccernews.ru