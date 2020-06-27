Роббен объявил о возобновлении карьеры
Экс-игрок сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру.
36-летний голландец подписал контракт с "Гронингеном" на один год.
"Работаю над возвращением в футбол. Не знаю, что из этого выйдет, но мечтаю сыграть за "Гронинген", - заявил Роббен.
Отметим, что Роббен является воспитанником "Гронингена" и выступал за них с 2000 по 2002 год.
Последним клубом Роббена была "Бавария", которую он покинул в 2019 году.
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|Команда
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|О
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|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
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|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
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|Хераклес
|34
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|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
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|45
|10
|Виллем II
|34
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|11
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|ВВВ Венло
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|34
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|Эммен
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|Фортунна Ситтард
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