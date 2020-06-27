Роббен объявил о возобновлении карьеры

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Роббен объявил о возобновлении карьеры

Экс-игрок сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру.

36-летний голландец подписал контракт с "Гронингеном" на один год.

"Работаю над возвращением в футбол. Не знаю, что из этого выйдет, но мечтаю сыграть за "Гронинген", - заявил Роббен.

Отметим, что Роббен является воспитанником "Гронингена" и выступал за них с 2000 по 2002 год.

Последним клубом Роббена была "Бавария", которую он покинул в 2019 году.

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