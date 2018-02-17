Роббен оценил свое физическое состояние

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Роббен оценил свое физическое состояние

Вингер "Баварии" Арьен Роббен поделился информацией касательно своего будущего.

"Физически я чувствую себя очень хорошо. Думаю, что смогу поиграть на самом высоком уровне еще год или два. Такова моя цель. У меня открытые и честные взаимоотношения с клубом, так что я ни о чем не переживаю. У клуба будет план. А затем мы решим, что делать дальше.

Другие клубы? Именно об этом я общаюсь с семьей за кухонным столом. Настал тот момент, когда я должен принимать решения. Впереди много возможностей. Я оценивал некоторые идеи, но пусть они останутся при мне" - приводит слова Роббена Goal.com.

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