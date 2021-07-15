Роббен окончательно завершил карьеру

Фото: инстаграм Арьена Роббена/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Нидерландов Арьен Роббен принял окончательное решение о завершении карьеры.

"Это очень сложное решение. Благодарю всех за поддержку", - написал голландец в своем инстаграме.

37-летний Роббен является воспитанником "Гронингена", за который он выступал с 2000 по 2002 годы. Затем он перешел в ПСВ, за который выступал в течение двух лет. В 2004 году Роббен стал игроком "Челси", а через три года перешел в "Реал". В 2009 году он перебрался в "Баварию". В 2019 году Роббен объявил о завершении карьеру, но спустя год вернулся в футбол и в прошлом сезоне выступал за "Гронинген". Впрочем, из-за травм он сыграл всего семь матчей и отдал две голевые передачи.

Роббен становился 8-кратным чемпионом Германии, 2-кратным чемпионом Англии, а также по разу выиграл чемпионаты Испании и Нидерландов. Победитель Лиги Чемпионов в 2013 году. В составе сборной Нидерландов становился серебряным призером чемпионата мира-2010.

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