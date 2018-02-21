Роббен остался зол из-за решения Хайнкеса не включать его в основной состав "Баварии" на матч с "Бешикташем"

Теги бавария мюнхенбешикташюпп хайнкесарьен роббен

Роббен остался зол из-за решения Хайнкеса не включать его в основной состав "Баварии" на матч с "Бешикташем"Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен остался зол из-за решения главного тренера своей команды Юппа Хайнкеса не включать его в основной состав первый на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против турецкого "Бешикташа", передает Marca.

Так, комментируя свое отсутствие в числе избранных 11-ти футболистов, 34-летний голландец выпалил: "Если я сейчас выскажу все то, что чувствую, то уже завтра я буду сидеть в кабинете Румменигге".

Напомним, "Бавария" нашла замену Рибери. | soccernews.ru

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