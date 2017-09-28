Роббен отказался отвечать на вопрос о доверии Анчелотти

Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен отказался отвечать на вопрос о доверии главному тренеру своей команды Карло Анчелотти.

Так, после поражения французскому ПСЖ во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов голландец заявил: "Все ли игроки поддерживают Анчелотти? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос ".

Напомним, ПСЖ разгромил "Баварию" со счетом 3:0. | soccernews.ru