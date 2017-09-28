Роббен: "Перед матчем мы были уверены в себе, у нас был амбициозный план"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен пообщался с журналистами после поражения от ПСЖ (0:3) в матче Лиги Чемпионов.

Со слов футболиста, мюнхенцы имели особый план на игру.

"Перед матчем мы были уверены в себе, у нас был амбициозный план. Не знаю, сколько мы совершили кроссов и подали угловых, но их контратаки были крайне опасными.

ПСЖ забил три гола, показав высокую эффективность. Нам нужно собраться", - отметил голландец. | http://soccernews.ru