Роббен получил предложение из Японии

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Роббен получил предложение из Японии

Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен получил предложение из Японии, сообщает Sports Nippon.

По информации источника, в подписании 35-летнего голландца заинтересован "Токио", который готов заполучить его летом, когда футболист станет свободным агентом.

Также за ситуацией следит ПСВ. Сам Роббен ранее изъявлял желание попробовать свои силы в миланском "Интере".

Напомним, что "Бавария" решила не продлевать контракт с ветераном, который защищает цвета команды с 2009 года. За этот период он забил 143 гола и сделал 101 ассист в 305 матчах.

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