Роббен получил предложение из Японии
Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен получил предложение из Японии, сообщает Sports Nippon.
По информации источника, в подписании 35-летнего голландца заинтересован "Токио", который готов заполучить его летом, когда футболист станет свободным агентом.
Также за ситуацией следит ПСВ. Сам Роббен ранее изъявлял желание попробовать свои силы в миланском "Интере".
Напомним, что "Бавария" решила не продлевать контракт с ветераном, который защищает цвета команды с 2009 года. За этот период он забил 143 гола и сделал 101 ассист в 305 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11