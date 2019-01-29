Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен получил предложение из Японии, сообщает Sports Nippon.

По информации источника, в подписании 35-летнего голландца заинтересован "Токио", который готов заполучить его летом, когда футболист станет свободным агентом.

Также за ситуацией следит ПСВ. Сам Роббен ранее изъявлял желание попробовать свои силы в миланском "Интере".

Напомним, что "Бавария" решила не продлевать контракт с ветераном, который защищает цвета команды с 2009 года. За этот период он забил 143 гола и сделал 101 ассист в 305 матчах.

Не пропустите: Арьен Роббен назвал главного фаворита Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru