Роббен предложил свои услуги клубу Серии А
Вингер "Баварии" Арьен Роббен может перебраться в Италию.
Как сообщает Football Italia, агент 35-летнего голландца предложил его услуги "Лацио". Напомним, что в конце месяца у Роббена истекает соглашение с "Баварией" и он станет свободным агентом.
В завершившемся сезоне Роббен провел 19 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и 3 ассистами.
В минувшем сезоне Серии А "Лацио" финишировал восьмом месте, однако благодаря победе в Кубке Италии "орлы" заработали место в Лиге Европы.
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