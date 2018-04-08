Роббен: "Продолжение карьеры в "Баварии" не является единственным вариантом для меня"

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Роббен: "Продолжение карьеры в "Баварии" не является единственным вариантом для меня"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал свое будущее.

"Ко мне обращались уже многие клубы, поэтому мне нужно трезво оценить ситуацию, рассмотреть все предложения. Продолжение карьеры в "Баварии" не является единственным вариантом для меня. Я приму решение после того, как изучу все доступные варианты" - приводит слова Роббена Todomercadoweb.

Действующее соглашение Роббена с "Баварией" истекает этим летом.

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