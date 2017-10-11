Роббен прокомментировал своё решение завершить международную карьеру

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Роббен прокомментировал своё решение завершить международную карьеру

Вингер "Баварии" и сборной Голландии Арьен Роббен рассказал о причинах своего решения завершить международную карьеру.

"Решение далось нелегко, но мне 33 года. Теперь нужно полностью сосредоточиться на клубе" - цитирует футболиста Reuters.

Напомним, что Роббен выступал за сборную Голландии с 2003 года, сыграл 100 матчей и забил 37 голов. 

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