Роббен прокомментировал свою травму в первом матче после возобновления карьеры

Вингер "Гронингена" Арьен Роббен дал понять, что не унывает в связи с получением повреждения в первом официальном матче после возобновления карьеры.

"Боялся, что будет хуже. К счастью, в мышцах ничего не сломано и не порвано. Это обнадёживает. Мы просто снова будем очень много работать", - сказал именитый голландец.

Напомним, что 36-летний игрок вернулся в футбол в июне после годичного перерыва.

До этого Роббен выступал за "Баварию" с 2009 по 2019 год, сыграл 309 матчей, забил 144 гола и сделал 101 ассист.

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