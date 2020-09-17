Роббен прокомментировал свою травму в первом матче после возобновления карьеры
Вингер "Гронингена" Арьен Роббен дал понять, что не унывает в связи с получением повреждения в первом официальном матче после возобновления карьеры.
"Боялся, что будет хуже. К счастью, в мышцах ничего не сломано и не порвано. Это обнадёживает. Мы просто снова будем очень много работать", - сказал именитый голландец.
Напомним, что 36-летний игрок вернулся в футбол в июне после годичного перерыва.
До этого Роббен выступал за "Баварию" с 2009 по 2019 год, сыграл 309 матчей, забил 144 гола и сделал 101 ассист.
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